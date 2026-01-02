Загально середня зарплата в категорії освіти та науки у Львові становить 21 тисячу гривень. Але, як розповів 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий, у школах зарплати значно нижчі.

Дивіться також Чи отримуватимуть педагоги "вчительську тисячу" у 2026 році

Якою має бути зарплата вчителя?

Відповідальність міського голови – це середня школа. Зарплата, з якої починає вчитель, там становить 10 – 12 тисяч, У доларовому еквіваленті це 200 – 250 доларів. Це дуже мала зарплата для людей, яким ми віддаємо наших дітей.

На мою думку, заробітна плата вчителя має бути орієнтовно 35 тисяч. Щоб ви розуміли, 100 років назад на Галичині було таке правило, що заробітна плата вчителя дорівнювала приблизно 976 кілограмів хліба. Сьогодні це близько 35 тисяч гривень,

– зауважив Андрій Садовий.

Саме від заробітної плати вчителя треба вираховувати зарплату судді, прокурора, митника, міністра, мера і так далі. Тоді є повага до роботи вчителя. Адже лише один важіль може змінити ситуацію в країні – це освіта, навчання людей.

Андрій Садовий наголосив, що місто звертає на це увагу. Тому кращі вчителі у школах Львова отримають таку зарплату. Їм надають додаткову оплату від громади. У кожній школі таких вчителів 15 – 20.

Найкращих вчителів обирають діти через опитування. Вони визначають вчителів, які їх надихають. Щодо такого методу вибору не може бути зауважень

Я потім питав пана Андрія Закалюка (директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради – 24 Канал), чи вони аналізували, кого обрали діти. І він сказав, що все сходить на 99,9%,

– додав мер Львова.

Тож у 2026 році знову буде голосування. Зараз між вчителями конкуренція, бо вони знають, що можуть отримати доплату 20 тисяч гривень.

"Я вважаю, що вчитель, який горить своєю справою, віддає всього себе – має мати гідну зарплату. Я вірю, що такою буде зарплата вчителя в Україні. Тому що всі ці розмови про важливість освіти, про любов до освітян – треба підкріплювати грошима. Вчителів треба любити грошима", – наголосив Андрій Садовий.

Що відомо про зарплати вчителів в Україні?