Також наступного року збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також У МОН є 4 моделі підвищення зарплат учителів: що передбачають
Наскільки зросте зарплата педагогів?
Так, доплати зростуть на 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
У 2025 році також запровадили нові інструменти професійного розвитку педагогів. Мовиться, зокрема про модель фінансування підвищення кваліфікації "Гроші ходять за вчителем". Її реалізують через платформу "Вектор".
Забезпечили і визнання педагогічного стажу для вчителів, які працюють за кордоном. На фінальному етапі перебуває і рішення про рівні можливості підвищення кваліфікації для педагогів, залучених до роботи з українськими дітьми поза межами країни.
Розпочали також масштабні програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за кошти Державного бюджету (3,5 тисячі викладачів).
Уряд затвердив комплексну концепцію розвитку кадрового потенціалу – Національну систему дослідників України. Оновили підтримку молодих учених: уперше в конкурсах МОН щонайменше 30% фінансування спрямовують на їхні проєкти. Також підвищили стипендію Президента для аспірантів і суттєво збільшили гранти президента України для молодих учених і докторів наук – у п'ять разів, із фокусом на пріоритетні для країни напрями,
– повідомили у МОН.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.
3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.
Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.
Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:
з 1 січня 2026 року зарплата педагогів зросте на 30%;
з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.
- Міністерство освіти і науки України розробило різні моделі підвищення зарплат учителів. Очільник відомства вже озвучував чотири основні.