У 2017 році Верховна Рада України змінила офіційну назву міста з Мукачеве на Мукачево. Відповідно до чинного рішення, саме форма "Мукачево" закріплена в законодавстві та підлягає використанню в офіційних документах.

Дивіться також Причина вагома: чому Верховна Рада не використовує затверджений нею новий правопис

То як правильно писати та говорити – "Мукачево", чи "Мукачеве"?

Згідно з нормами правопису, географічні назви із закінченням -о відмінюються як іменники середнього роду другої відміни: Мукачево, Мукачева, Мукачеву, у Мукачеві.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Водночас частина мовознавців наголошує, що варіант "Мукачево" має діалектне походження і не є типовим для української системи власних назв. У неофіційних контекстах вони радять використовувати літературну форму "Мукачеве", яка відмінюється за прикметниковою моделлю: Мукачеве, Мукачевого, Мукачевому, у Мукачевому.

Цікаво! Як пояснюють фахівці, історично назва міста виникла як посесивна форма на -еве від антропоніма Мукач. Саме тому варіант "Мукачеве" вважають ближчим до української мовної традиції.

Разом із тим перейменування, ініційоване на підставі звернень місцевих жителів, офіційно закріпило форму "Мукачево". Експерти застерігають, що подібна практика може призвести до поширення ненормативних варіантів назв.

Зверніть увагу! Наразі в офіційній сфері слід уживати законодавчо встановлену форму "Мукачево". В інших випадках, якщо не йдеться про документи чи нормативні акти, допустимим вважається використання літературного варіанта "Мукачеве", який також фіксують українські словники.

"Турція" чи "Туреччина": як говорити, щоб не втрапити у колізію?