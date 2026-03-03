Доволі часто українці не задумуючись говорять неправильну назву, і особливо це зустрічається у розмовній мові. Український мовознавець Олександр Авраменко у ранковій передачі каналу 1+1 розповів, яка назва є правильною.

Як "Турцію" правильно назвати українською?

Українська мова має звучне слово "Туреччина", його і треба вживати, якщо говорите про державу. Офіційна назва Туреччини – Турецька Республіка. Столиця – Анкара. Найбільше місто країни – Стамбул – розташоване одночасно в Європі та Азії. Так і сама Туреччина розташувалася відразу на двох континентах.

На північному заході держава межує з Грецією та Болгарією; на півночі її омиває Чорне море; на північному сході межує з Грузією; на сході – з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічевань та Іраном; на південному сході – з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; на заході – Егейським морем.

Близько 80 % громадян країни ідентифікують себе турками.

Де взялася назва "Туреччина"?

Назва "Туреччина" (тур. Türkiye), яку вживають щодо сучасної республіки Туреччина, походить від старофранцузького Turquie. Воно ж – від середньовічних латинських форм Turchia, Turquia і грец. Τουρκία. Назва означає "земля турків".

Першу письмову згадку терміна "тюрк" датують приблизно 735 роком.

