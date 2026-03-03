Довольно часто украинцы не задумываясь говорят неправильное название, и особенно это встречается в разговорной речи. Украинский языковед Александр Авраменко в утренней передаче канала 1+1 рассказал, какое название является правильным.

Смотрите также Как не потерять 17 баллов на НМТ: преподавательница украинского языка объяснила сложную тему

Как "Турцию" правильно назвать на украинском?

Украинский язык имеет звучное слово "Турция", его и надо употреблять, если говорите о государстве. Официальное название Турции – Турецкая Республика. Столица – Анкара. Самый большой город страны – Стамбул – расположен одновременно в Европе и Азии. Да и сама Турция расположилась сразу на двух континентах.

На северо-западе государство граничит с Грецией и Болгарией; на севере ее омывает Черное море; на северо-востоке граничит с Грузией; на востоке – с Арменией, азербайджанским эксклавом Нахичевань и Ираном; на юго-востоке – с Ираком и Сирией; на юге омывается Средиземным морем; на западе – Эгейским морем.

Около 80 % граждан страны идентифицируют себя турками.

Где взялось название "Турция"?

Название "Турция" (тур. Türkiye), которое употребляют в отношении современной республики Турция, происходит от старофранцузского Turquie. Оно же – от средневековых латинских форм Turchia, Turquia и греч. Τουρκία. Название означает "земля турок".

Первое письменное упоминание термина "тюрк" датируют примерно 735 годом.

Интересно! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском языке.

Дубай или Дубаи: как правильно назвать самый большой город в Эмиратах?