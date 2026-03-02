Нередко ученики, которые сдают НМТ по украинскому языку теряют большое количество баллов на заданиях повышенной сложности. Преподавательница украинского языка рассказала об одном из самых сложных заданий Национального мультипредметного теста (НМТ), неправильное выполнение которого может привести к потере до 17 баллов на своей странице в TikTok.

Задание, которое может забрать значительное количество баллов

Учительница рассказала об упражнении, где нужно прочитать предложение и определить его тип. Разбор задания педагог опубликовала, объяснив ключевые различия между различными видами сложных предложений.

По ее словам, сложносочиненное предложение состоит из двух равноправных частей, которые не зависят друг от друга. В таком случае между частями нельзя поставить вопрос, но каждую из них можно превратить в отдельное простое предложение.

Вместо этого, напротив сложноподчиненное предложение также имеет две части, однако между ними существует зависимость: одна является главной, а другая - придаточной.

Обратите внимание! Преподавательница также напомнила, что оба типа сложных предложений обязательно содержат союзы. Если же между частями сложного предложения союза нет, оно относится к бессоюзным.

