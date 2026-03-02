На УМТ часто попадаются довольно хитроумные задачи "со звездочкой", которые могут запутать даже самого умного ученика. Учительница математики и репетитор Наталья Буцикина в своем TikTok рассказала о довольно необычном способе решения популярной математической задачи.
Как решить популярную задачу, когда у тебя мало времени?
Педагог, которая готовит выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), разобрала популярную задачу с процентами, что часто появляется на экзамене. Она отмечает, что большинство задач не являются сложными, однако требуют регулярной тренировки.
На своей странице в TikTok педагог продемонстрировала быстрый способ решения задачи, в которой нужно определить остаток средств на банковской карте. По условию, сначала со счета сняли 40% суммы, потом еще 500 гривен, после чего осталась половина начальных средств.
Интересный способ решения задачи / Скриншот с TikTok
По словам преподавательницы, ученикам стоит выбирать самый удобный для себя способ решения, ведь во время НМТ главное - получить правильный ответ за минимальное время.
В этом примере нужно зафиксировать, что после двух операций было снято всего 50% начальной суммы. Поскольку 500 гривен составляют 10%, начальный баланс равнялся 5000 гривен, а после снятия средств на карте осталось 2500 гривен.
