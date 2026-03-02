На НМТ часто трапляються доволі хитромудрі завдання "з зірочкою", які можуть заплутати навіть найрозумнішого учня. Вчителька математики та репетиторка Наталя Буцикіна у своєму TikTok розповіла про доволі незвичний спосіб розв'язання популярної математичної задачі.

Як розв'язати популярну задачу, коли у тебе мало часу?

Педагогиня, яка готує випускників до Національного мультипредметного тесту (НМТ), розібрала популярну задачу з відсотками, що часто з'являється на іспиті. Вона зазначає, що більшість завдань не є складними, однак потребують регулярного тренування.

На своїй сторінці у TikTok педагогиня продемонструвала швидкий спосіб розв'язання задачі, у якій потрібно визначити залишок коштів на банківській картці. За умовою, спочатку з рахунку зняли 40% суми, потім ще 500 гривень, після чого залишилася половина початкових коштів.

За словами викладачки, учням варто обирати найзручніший для себе спосіб розв'язання, адже під час НМТ головне — отримати правильну відповідь за мінімальний час.

У цьому прикладі потрібно зафіксувати, що після двох операцій було знято загалом 50% початкової суми. Оскільки 500 гривень становлять 10%, початковий баланс дорівнював 5000 гривень, а після зняття коштів на картці залишилося 2500 гривень.

