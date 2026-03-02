На НМТ часто трапляються доволі хитромудрі завдання "з зірочкою", які можуть заплутати навіть найрозумнішого учня. Вчителька математики та репетиторка Наталя Буцикіна у своєму TikTok розповіла про доволі незвичний спосіб розв'язання популярної математичної задачі.
Читайте також Місць може бракувати: назвали країни, у яких відбудеться НМТ у 2026 році
Як розв'язати популярну задачу, коли у тебе мало часу?
Педагогиня, яка готує випускників до Національного мультипредметного тесту (НМТ), розібрала популярну задачу з відсотками, що часто з'являється на іспиті. Вона зазначає, що більшість завдань не є складними, однак потребують регулярного тренування.
На своїй сторінці у TikTok педагогиня продемонструвала швидкий спосіб розв'язання задачі, у якій потрібно визначити залишок коштів на банківській картці. За умовою, спочатку з рахунку зняли 40% суми, потім ще 500 гривень, після чого залишилася половина початкових коштів.
Цікавий спосіб розв'язання задачі / Скріншот з TikTok
За словами викладачки, учням варто обирати найзручніший для себе спосіб розв'язання, адже під час НМТ головне — отримати правильну відповідь за мінімальний час.
У цьому прикладі потрібно зафіксувати, що після двох операцій було знято загалом 50% початкової суми. Оскільки 500 гривень становлять 10%, початковий баланс дорівнював 5000 гривень, а після зняття коштів на картці залишилося 2500 гривень.
Українська учителька кавою порахувала свою зарплату і розповіла, чому не звільнилась
- Нещодавно ми розповідали, що учителька порахувала свою зарплату чашками кави. Зокрема, зазначила, що перевірка зошитів еквівалентна вартості одного лате.
- Педагогиня показала 30 зошитів з творами-роздумами, які здали на перевірку учні.
- Вона додала, що на перевірку одного твору у середньому вона витрачає 5 хвилин, а загалом це 2,5 години.
- Вчителька говорить, що за ці 2,5 години робочого часу їй заплатять стільки, скільки коштує 1 лате без цукру.