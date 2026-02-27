Результаты сертификации уже разместили в кабинетах участников тестирования. Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Какие результаты сертификации?

Пороговый балл преодолели 2226 педагогов или 65% педагогов – из 3423 зарегистрированных.

Из них: учителей начальных классов – 1098, украинского языка и литературы – 419, математики – 261, истории и гражданских дисциплин – 225, иностранного (английского) языка – 223.

Лучше всего прошли этот этап учителя украинского языка и литературы: из 535 зарегистрированных успешно сдали тест 419 (78%).

По математике половина педагогов преодолела нужный порог: 261 педагог из 520 зарегистрированных успешно сдал экзамен.

72% педагогов начальных классов и 70% истории также успешно преодолели первый этап сертификации.

Хуже всего сдали экзамен учителя английского языка: из 534 зарегистрированных участников только 223 (42%) сдали тестирование.



Результаты сертификации / УЦОКО

Есть участники сертификации, которые по итогам этого этапа не сдали экзамен. Они набрали менее 60% от максимального количества тестовых баллов. Их не допустили к участию в следующем этапе.

Интересно! Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор". Учителя сначала должны там зарегистрироваться, информирует Министерство образования и науки Украины.

Украинский центр оценивания качества образования уже передал базу тех участников, которые успешно преодолели первый этап сертификации, в Государственную службу качества образования Украины. Она будет отвечать за следующие этапы. Там будет происходить самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы участников сертификации.

Что известно о сертификации учителей в 2026 году?