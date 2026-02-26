Об этом сообщили в департаменте образования и культуры Львовского городского совета в фейсбуке. На решение также будут влиять ученики.
Смотрите также Уменьшат ли учителям доплату за престижность после повышения зарплаты
Кто из учителей сможет получить 15 тысяч гривен?
Так, за преданность, профессионализм и любовь к делу и детям 1100 львовских педагогов в течение 12 месяцев будут получать дополнительные 15 тысяч гривен к зарплате. На то, кто получит средства, могут повлиять ученики.
28 февраля, в 09:00 стартует первый этап – анонимное онлайн-анкетирование среди школьников, воспитанников кружков во внешкольных учреждениях и учащихся художественных и музыкальных школ. Голосование продлится ровно сутки – до 09:00 1 марта,
– сообщили в департаменте.
Интересно! Недавно учительница львовского лицея Ярина Кушнир, которая в этом году вошла в 150 лучших педагогов Львова, перечислила 35 тысяч гривен премии на лечение 3-летнего Марка. Ребенок борется с мышечной дистрофией Дюшена, сообщил в фейсбуке глава департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.
Ученики школ могут проголосовать на платформе НИТ – Обучение и Технологии через кабинет ученика (для начальной школы – также через кабинет родителей). Воспитанники внешкольного образования и ученики художественных/музыкальных школ – через Google Forms (каждое заведение пришлет ссылку самостоятельно).
Участие – добровольное. Анкеты для учеников сокращены.
В одном опросе можно проголосовать только раз. Подробную инструкцию обещают обнародовать позже.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Второй этап конкурса – профессиональное тестирование для педагогов. Информацию об учителях предварительно одобряют сами участники и администрации учебных заведений.
Также чиновники сообщили, что усовершенствовали механизм подсчета результатов для максимальной прозрачности.
Смотрите также Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогам
Повысили ли учителям зарплату в 2026 году?
- В 2026 году наконец-то учителям в Украине повысили зарплаты.
- Педагоги теперь должны получать на 30% больше с 1 января и еще на 20% – с 1 сентября.
- Не отменили также "учительскую тысячу". Она выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях. Это сумма "на руки".
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- В МОН заявили, что следят, чтобы общины не снижали доплату за престижность педагогам. И видит, какие общины это делают.