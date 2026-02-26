Об этом сообщили в департаменте образования и культуры Львовского городского совета в фейсбуке. На решение также будут влиять ученики.

Кто из учителей сможет получить 15 тысяч гривен?

Так, за преданность, профессионализм и любовь к делу и детям 1100 львовских педагогов в течение 12 месяцев будут получать дополнительные 15 тысяч гривен к зарплате. На то, кто получит средства, могут повлиять ученики.

28 февраля, в 09:00 стартует первый этап – анонимное онлайн-анкетирование среди школьников, воспитанников кружков во внешкольных учреждениях и учащихся художественных и музыкальных школ. Голосование продлится ровно сутки – до 09:00 1 марта,

– сообщили в департаменте.

Интересно! Недавно учительница львовского лицея Ярина Кушнир, которая в этом году вошла в 150 лучших педагогов Львова, перечислила 35 тысяч гривен премии на лечение 3-летнего Марка. Ребенок борется с мышечной дистрофией Дюшена, сообщил в фейсбуке глава департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.

Ученики школ могут проголосовать на платформе НИТ – Обучение и Технологии через кабинет ученика (для начальной школы – также через кабинет родителей). Воспитанники внешкольного образования и ученики художественных/музыкальных школ – через Google Forms (каждое заведение пришлет ссылку самостоятельно).

Участие – добровольное. Анкеты для учеников сокращены.

В одном опросе можно проголосовать только раз. Подробную инструкцию обещают обнародовать позже.

Второй этап конкурса – профессиональное тестирование для педагогов. Информацию об учителях предварительно одобряют сами участники и администрации учебных заведений.

Также чиновники сообщили, что усовершенствовали механизм подсчета результатов для максимальной прозрачности.

Повысили ли учителям зарплату в 2026 году?