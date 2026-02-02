Средства на такое повышение заложили в Государственном бюджете на 2026 год. 24 Канал рассказывает, какие зарплаты теперь будут получать педагоги в среднем и высшем образовании.

Смотрите также Получат ли учителя за январь уже более высокие зарплаты

Насколько выросла зарплата педагогов?

Уровень оплаты труда педагогов растет на 30% с 1 января и еще на 20% – с 1 сентября. В Министерстве образования и науки Украины отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.

Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей. "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях. Это суммы уже после уплаты налогов.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале сообщил, что в ближайшие недели педагоги во всех регионах страны будут получать обновленные начисления зарплаты.

Интересно! Ранее в МОН также рассказывали, что разработали за четыре модели повышения зарплат учителям.

Какую зарплату будут получать учителя?

А теперь рассчитаем точнее, какую зарплату будут получать учителя в 2026 году, с помощью онлайн-калькулятора зарплаты от "Освитории".

Если начинающий педагог работает в общеобразовательной школе, имеет 10-й тарифный разряд, работает на ставку (18 часов), получает доплату в размере 2600 гривен (сумма до уплаты налогов), нет стажа или же он составляет менее 3 лет, получит надбавку за престижность труда в размере 30%, не имеет надбавки за проверку тетрадей и обслуживание компьютерной техники, не имеет доплаты как педагог-наставник, нет других надбавок и доплат, нет классного руководства и не работает в прифронтовых или приграничных регионах, то может получить около 13 300 гривен (сумма до уплаты налогов).

Если учитель работает в общеобразовательной школе, имеет 14-й тарифный разряд, работает на ставку (18 часов), получает доплату в размере 2600 гривен (сумма до уплаты налогов), имеет стаж более 10 лет, получит надбавку за престижность труда в размере 30%, имеет надбавку за проверку тетрадей как учитель украинского языка и литературы и доплату как педагог-наставник в размере 10%, имеет доплату за заведование учебным кабинетом, надбавку за апробацию НУШ, классное руководство в 5 – 12 классах, получает надбавку за достижения в труде / выполнение особо важной работы / за сложность, напряженность в работе в размере 10%, не работает в прифронтовых или приграничных регионах, то может получить около 29 300 тысяч гривен (сумма до уплаты налогов).

Суммы могут быть и выше – зависят от стажа, нагрузки, званий, обязанностей и места работы учителя.

Напомним, что, к примеру, около полутора лет назад министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысяч гривен.

Смотрите также Лисовой сообщил, когда учителя получат повышенные зарплаты

Насколько выросли зарплаты преподавателей?

У Министерстве образования и науки Украины сообщили, что вузы, которые относятся к сфере управления МОН, могут уже начислять зарплаты преподавателям с учетом новых должностных окладов. Выплаты ЗВО получат за январь до конца месяца. Работники взамен – в соответствии с утвержденными в каждом учебном заведении сроками выплаты зарплаты.

С 1 января 2026 года должностные оклады (тарифные ставки) в бюджетной сфере рассчитывают с учетом размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки – 3 470 гривен. Вместе с должностными окладами пересматривают и совмещенные с ними надбавки и доплаты.

Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников заведений и учреждений государственной и коммунальной формы собственности с 1 января 2026 года установили повышение должностных окладов с показателем 40%. Для тех, у кого повышение уже действовало на уровне 10%, рост в январе составляет примерно 30%.

Заметим, что повышение применяют к должностным окладам и выплатам, которые финансируют из бюджета государственного или местного.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Как пишет "Бухгалтерия", в этом году зарплата преподавателей вузов остается привязанной к бюджетной Единой тарифной сетке (ЕТС), поэтому растет с ростом 1-го тарифного разряда. Однако дополнительный рост вызвало увеличение окладов на специальный повышающий процент, который с 1 января 2026 года вырос с 11% до 40%. Так, зарплаты преподавателей вузов выросли более чем на 1/3.

При оплате по ЕТС доцент государственного университета на полную ставку со всеми надбавками и доплатами будет получать "на руки" в 2026 году около 20 468 гривен, а профессор – 24 918 гривен.

Напомним, что в сентябре 2025 года президент Киевского авиационного института Ксения Семенова заявила "РБК-Украина", что базово во всех университетах Украины профессор получает 17 – 20 тысяч гривен.

Смотрите также Есть и более 20 тысяч: где в Украине воспитатели получают высокие зарплаты

Выросли ли зарплаты воспитателей детсадов?

С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах также растут. Уровень их оплаты труда должны увеличить минимум на 30%. Речь идет о коммунальных садах. Детали рассказали 24 Каналу в МОН Украины.

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, сообщила, что опытный педагог дошкольного, который имеет педагогическое звание, высшую квалификационную категорию, опыт работы более 10 лет и работает в инклюзивной группе, в 2025 году получал "на руки" 11907 гривен (если не было никаких дополнительных доплат от общества).

После повышения в 2026 году, по словам чиновницы, такой воспитатель будет получать 16034 гривны.

Если это начинающий педагог, суммы будут другими. Минимально могут получать такие воспитатели около 10 тысяч гривен – даже специалисты без опыта, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30 %,

– уточнила чиновница.

К слову, зарплаты воспитателям в сфере дошкольного образования начисляют и платят органы местного самоуправления, в подчинении которых есть детсады. Еще в прошлом году многие общины увеличили уровень оплаты труда воспитателям благодаря местным доплатам, надбавкам, премиям.