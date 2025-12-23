Они не связаны с ранее анонсированным повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.
Какие есть модели повышения оплаты труда учителей?
Кузьмичева рассказала, что это за четыре модели повышения оплаты труда, которые ранее анонсировали в МОН. Они предусматривают:
- увеличение нагрузки;
- отсутствие увеличения нагрузки;
- пропорциональное повышение для разных категорий учителей;
- непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.
Именно зарплата молодого учителя находится за чертой вообще не то что приемлемой, но и любого достоинства, которую мы можем представлять и говорить,
– акцентировала чиновница.
Интересно! Верховная Рада Украины недавно приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году, сообщали в МОН.
Именно эти четыре блока, по ее словам, и есть в основе моделей.
Под них есть разные расчеты с учетом ситуации по всей территории Украины. МОН отмечает, что повышение на 30 и 20% не связаны и не привязаны к любой из этих моделей. Это о разблокировании следующего шага,
– отметила заместитель министра.
И добавила, что принятие любой из этих моделей должно состояться после диалога и договоренности. В январе министерство должно инициировать диалог по конкретным моделям для выхода на принятие той, которую могут взять за основу к внедрению, вероятно, с 1 сентября.
Что известно о повышении зарплат учителям?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
А вот повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.
3 декабря Верховная Рада Украины согласовала проект Государственного бюджета на 2026 год. В нем заложили значительное повышение зарплат учителям.
Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен, сообщило Министерство образования и науки Украины.
Согласно принятым бюджетным решениям:
с 1 января 2026 года зарплата педагогов вырастет на 30%;
с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.