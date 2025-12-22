Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью LB.ua, информирует 24 Канал. По его словам, течение трех последних лет на образовательную субвенцию выделяли 103 миллиарда гривен. В следующем будет плюс 58,6 миллиардов гривен.
Насколько повысят зарплаты учителям?
Министр заявил, что неоднократно обсуждали с чиновниками, как найти эти средства. То, что их таки нашли, он назвал большим успехом.
Лисовой также рассказал, что нынешняя структура зарплаты учителей довольно сложная и требует определенных изменений.
Сейчас мы остаемся в этой модели: с января повышаем оклады на треть, а дальше выходим на диалог с профессиональными сообществами, с общинами. Предлагаем им определенные решения, касающиеся, в частности, изменения структуры зарплаты. Это та дискуссия, которую все слышали, которую инициировал Комитет по вопросам образования, и под эти решения, собственно, уже перед вторым чтением бюджета депутаты добавили еще 4,8 миллиарда гривен,
– уточнил чиновник.
Интересно! Верховная Рада Украины недавно приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году, сообщали в МОН.
Лисовой также рассказал, что в МОН разработали четыре сценария повышения зарплат учителям.
Они предусматривали варианты равномерного повышения зарплат, неравномерного, стимулирования, например, молодых учителей. С увеличением нагрузки, без увеличения нагрузки. Мы их обсуждали, в частности с Комитетом, и, собственно, одну из моделей в определенной степени они и использовали,
– сообщил он.
Что известно о повышении зарплат учителям?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
А вот повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.
3 декабря Верховная Рада Украины согласовала проект Государственного бюджета на 2026 год. В нем заложили значительное повышение зарплат учителям.
Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен, сообщило Министерство образования и науки Украины.