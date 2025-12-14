Или не имеют большого педагогического стажа. 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Романа Грищука расскажет, сколько зарабатывает молодой учитель в столице нашего государства.

Какую зарплату имеет учитель в Киеве?

Нардеп привел реальный пример молодого учителя из Киева, который имеет 31,5 часов уроков в неделю (ставка – 18 часов).

Преподает два предмета. Имеет 5 лет педагогического стажа и зарплату со всеми надбавками – получает 18 000 гривен,

– уточнил он.

И напомнил, что структура зарплаты учителя состоит из должностного оклада согласно тарифной сетке (основа заработной платы) и различных надбавок.

По словам Грищука, молодой учитель без категории, который только пришел в школу имеет 10 тарифный разряд и сумму 5815 гривен. Учитель первой категории – 13-й разряд и 7253 гривен. Далее идут надбавки и доплаты, но все равно не получается сумма больше чем 12 000 гривен на одну ставку.

Молодые учителя либо вынуждены жить на эту зарплату, что абсолютно нереально, особенно в столице, или работать на 1,5 – 2 ставки. Так не должно быть,

– заявил нардеп.

Что известно о повышении зарплат учителям?