Или не имеют большого педагогического стажа. 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Романа Грищука расскажет, сколько зарабатывает молодой учитель в столице нашего государства.
Какую зарплату имеет учитель в Киеве?
Нардеп привел реальный пример молодого учителя из Киева, который имеет 31,5 часов уроков в неделю (ставка – 18 часов).
Преподает два предмета. Имеет 5 лет педагогического стажа и зарплату со всеми надбавками – получает 18 000 гривен,
– уточнил он.
И напомнил, что структура зарплаты учителя состоит из должностного оклада согласно тарифной сетке (основа заработной платы) и различных надбавок.
По словам Грищука, молодой учитель без категории, который только пришел в школу имеет 10 тарифный разряд и сумму 5815 гривен. Учитель первой категории – 13-й разряд и 7253 гривен. Далее идут надбавки и доплаты, но все равно не получается сумма больше чем 12 000 гривен на одну ставку.
Молодые учителя либо вынуждены жить на эту зарплату, что абсолютно нереально, особенно в столице, или работать на 1,5 – 2 ставки. Так не должно быть,
– заявил нардеп.
Что известно о повышении зарплат учителям?
- Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- А вот повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.
- 3 декабря Верховная Рада Украины согласовала проект Государственного бюджета на 2026 год. В нем заложили значительное повышение зарплат учителям.
- Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен, сообщило Министерство образования и науки Украины.
- Согласно принятым бюджетным решениям:
- с 1 января 2026 года зарплата педагогов вырастет на 30%;
- с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.