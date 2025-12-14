Або не мають великого педагогічного стажу. 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Романа Грищука розповість, скільки заробляє молодий учитель у столиці нашої держави.

Яку зарплату має учитель у Києві?

Нардеп навів реальний приклад молодого вчителя з Києва, який має 31,5 години уроків в тиждень (ставка – 18 годин).

Викладає два предмети. Має 5 років педагогічного стажу і зарплату з усіма надбавками – отримує 18 000 гривень,

– уточнив він.

І нагадав, що структура зарплати вчителя складається з посадового окладу згідно з тарифною сіткою (основа заробітної плати) і різних надбавок.

За словами Грищука, молодий вчитель без категорії, який тільки прийшов в школу має 10 тарифний розряд і суму 5815 гривень. Учитель першої категорії – 13-й розряд і 7253 гривень. Далі йдуть надбавки і доплати, але все одно не виходить сума більше ніж 12 000 гривень на одну ставку.

Молоді вчителі або змушені жити на цю зарплату, що абсолютно нереально, особливо в столиці, або працювати на 1,5 – 2 ставки. Так не має бути,

– заявив нардеп.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?