У ГО "Навчай для України" оприлюднили результати дослідження, у якому назвали причини того, чому молоді фахівці не спішать ставати вчителями.

Чому молодь не хоче бути вчителями?

Студенти педагогічних спеціальностей найбільшим кар'єрним орієнтиром називають прагнення бути щасливими (66%). Він випереджає баланс між роботою та особистим життям (57%), високий заробіток і користь для суспільства (по 46%). Ті, хто планує працювати вчителями, рідше ставлять заробіток на перше місце – частіше згадують суспільну користь та роль прикладу.

Все ж основною причиною, чому молодь не хоче йти працювати у школи, є низькі зарплати. 92% педагогів/-инь вказали підвищення оплати праці як основну умову для покращення продуктивності.

Що цікаво, лише 37% студентів/-ок педагогічних спеціальностей розглядають школу як місце для довгострокової кар'єри.

При цьому вчителі із досвідом роботи до 5 років залишаються у професії через інтерес до роботи з учнями.

Підтримку під час адаптації вчителі/-ки найчастіше отримували з боку адміністрації школи (70% дали високу оцінку), наставників (69%) та колег (66%).

Учасники опитування зауважили, що саме дружня атмосфера, готовність досвідчених колег допомогти та взаємний обмін знаннями допомагають впорати зі стресом у перші місяці роботи й компенсують низьку зарплату чи інші труднощі. Водночас поодинокі випадки формального наставництва або конфліктного колективу ставали серйозним демотиватором і навіть причиною звільнення на старті кар'єри.

Як зросла зарплата вчителя?