Це буде виплата зарплати педагогам. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий.
Що зміниться для громад?
Міністр каже, що таке рішення дасть змогу зберегти вже запроваджене підвищення оплати праці освітян на 30 %. Зарплату педагогам виплачуватимуть повністю та вчасно.
Насамперед кошти спрямують на оплату праці вчителів шкіл, а також науково-педагогічних працівників вишів і коледжів.
Рішення стосується всіх громад, зокрема тих, що працюють у складних умовах – на прифронтових, деокупованих та інших постраждалих територіях,
– уточнив посадовець.
Лісовий також зауважив, що зарплата вчителів формується з двох частин:
державної (посадовий оклад та обов'язкові нарахування);
місцевої (надбавки й премії).
Цікаво! Профспілка освітніх працівників просить Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо субвенції на 15 мільярдів гривень задля підвищення оплати праці педагогів, повідомили у пресслужбі Профспілки працівників освіти і науки України.
Тому фактичний розмір виплат значно залежить від рішень органів місцевого самоврядування, уточнив міністр.
Щоб громади мали ресурси, держава чітко визначила пріоритет використання коштів додаткових дотацій місцевим бюджетам – оплата праці освітян та фахівців соціальної й реабілітаційної сфер,
– резюмував очільник МОН.
Що відомо про підвищення зарплат учителів?
- З 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що у 79 з 1450 громад зменшили надбавку за престижність вчителям щонайменше на 10%. І це на тлі підвищення зарплат для педагогів.
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- Він наголосив, що вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
- Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.