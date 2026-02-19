Звернення вже скерували очільниці Бюджетного комітету Роксолані Підласій та керівнику Освітнього комітету Сергієві Бабаку. Про це інформує пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України.
Що просять освітяни?
Законопроєкт передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 20 мільярдів гривень завдяки додатковим податковим надходженням.
15 мільярдів гривень, зокрема, пропонують спрямувати як субвенцію місцевим бюджетам на підвищення посадових окладів вчителям. Це дасть можливість виконати обіцяне підвищення зарплати протягом 2026 року на 50% повністю.
У Профспілці кажуть, що підвищення окладів педагогів за кошти місцевих бюджетів створює додаткове навантаження на громади. У бюджетах на цей рік такі видатки не передбачені. Тому варто скерувати на місця кошти з держбюджету.
Також у Профспілці просять парламентарів визначити механізм розподілу передбачених 15 мільярдів гривень між місцевими бюджетами та конкретизувати їхні обсяги.
Що відомо про підвищення зарплат учителів?
- З 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що у 79 з 1450 громад зменшили надбавку за престижність вчителям щонайменше на 10%. І це на тлі підвищення зарплат для педагогів.
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- Він наголосив, що вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
- Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.