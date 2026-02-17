Учителі спочатку повинні там зареєструватися. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що мають знати вчителі?

Педагогам при цьому варто актуалізувати інформацію про свою школу, додати дані про класи викладання та підтвердити особу через BankID або кваліфікований електронний підпис. Після цього школа підтвердить внесені дані і вчитель отримає доступ до подання заявки.

Учасники цієї програми отримають 1500 гривень на підвищення кваліфікації. При цьому зможуть самі обирати програми відповідно до власних професійних потреб.

Керівники шкіл також повинні не забути верифікувати свої заклади освіти. Для цього зареєструватися на платформі, активувати кабінет за допомогою юридичного КЕП та підтверджувати заявки педагогів.

У МОН також оприлюднили інструкцію щодо подання заявки для педагогів. Відомство проведе й низку регіональних вебінарів та пояснить процедуру.

У МОН також повідомили, що майже 30 тисяч педагогів уже зареєструвались на платформі "Вектор".

Подати заявку можна до 16 березня.

Раніше посадовці заявляли, що загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.

Що відомо про "Гроші ходять за вчителем"?