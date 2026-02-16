Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою". І додав, що це питання не до МОН, а до Міністерства оборони.

Хто з освітян може виїжджати за кордон?

Лісовий заявив: якщо у викладача є навчальна програма, семінар, літня школа, конференція, він є добропорядним і заклад освіти, у якому він працює, не спіймали на тому, що хтось колись виїхав і не повернувся – дозвіл на перетин кордону надають. При цьому треба звертатись із відповідним листом.

Чоловіки-викладачі і чоловіки-вчителі супроводжують команди олімпійців-школярів за кордон. Супроводжують команди Малої академії на проєктні конкурси. Повертаються назад в країну, беруть у грантових програмах – короткотермінових. Довготермінові – це не етично щодо військових,

– заявив міністр.

І додав, що освітяни повертаються назад. МОН при цьому моніторить ситуації, коли виші скеровують, наприклад, студентів на академічні обміни. Зокрема, якщо такі студенти не повертаються назад в Україну.

Це добропорядність, це відбір, це якість роботи зі студентами і в питанні виховного аспекту,

– уточнив посадовець.

Зазначимо, що Лісовий також коментував питання виїзду за кордон старшокласників. Він каже, що у МОН не бачать якихось аномалій – як до, так і після дозволу на виїзд за кордон хлопцям віком 18 – 22 роки. Тенденція виїзду є, за словами міністра, але вона не є чимось абсолютно катастрофічним.

Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?