Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". И добавил, что это вопрос не к МОН, а к Министерству обороны.
Кто из педагогов может выезжать за границу?
Лисовой заявил: если у преподавателя есть учебная программа, семинар, летняя школа, конференция, он является добропорядочным и учебное заведение, в котором он работает, не поймали на том, что кто-то когда-то выехал и не вернулся – разрешение на пересечение границы предоставляют. При этом надо обращаться с соответствующим письмом.
Мужчины-преподаватели и мужчины-учителя сопровождают команды олимпийцев-школьников за границу. Сопровождают команды Малой академии на проектные конкурсы. Возвращаются обратно в страну, принимают в грантовых программах – краткосрочных. Долгосрочные – это не этично в отношении военных,
– заявил министр.
И добавил, что педагоги возвращаются обратно. МОН при этом мониторит ситуации, когда вузы направляют, например, студентов на академические обмены. В частности, если такие студенты не возвращаются обратно в Украину.
Это добропорядочность, это отбор, это качество работы со студентами и в вопросе воспитательного аспекта,
– уточнил чиновник.
Отметим, что Лисовой также комментировал вопрос выезда за границу старшеклассников. Он говорит, что в МОН не видят каких-то аномалий – как до, так и после разрешения на выезд за границу ребятам в возрасте 18 – 22 года. Тенденция выезда есть, по словам министра, но она не является чем-то абсолютно катастрофическим.
Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?
В конце августа 2025 года правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 года.
В МОН заявляли, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
В конце октября в Госпогранслужбе Украины отметили, что значительного влияния на пассажиропоток нет.
Ранее издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорилось о том, что по данным польских пограничников, с января до конца августа в Польшу въехало около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
В Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до более 1 тысячи к середине сентября, а к октябрю – до 1400 – 1800 в неделю.