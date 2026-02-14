Такое заявление он сделал в эфире программы "Рандеву". И рассказал, что государство планирует бороться за нашу молодежь, чтобы она оставалась в Украине.

Смотрите также Министр образования рассказал, какую зарплату должны получать учителя

Что говорит министр о выезде учеников за границу?

Министр ответил на вопрос журналистки о том, что в некоторых школах на западе Украины, в частности на Закарпатье, в выпускных классах почти не осталось мальчиков. Заявил, что статистика не подтверждает "аномальных" изменений, если сравнить с прошлыми годами.

Мы не видим каких-то аномалий с точки зрения того, что было до определенных решений и стало после. Тенденция выезда есть, она остается, но она не является чем-то абсолютно катастрофическим,

– уточнил он.

И добавил, что решение о выезде ребенка чаще всего принимают родители под влиянием естественного страха за жизнь сына или дочери. Лисовой назвал "стереотипным мифом" уверенность родителей в том, что обучение за рубежом автоматически гарантирует ребенку лучшее и безопасное будущее. Реальная ситуация адаптации часто значительно сложнее.

Лисовой также акцентировал, что идеологическая мотивация ребенка остаться в Украине формируется прежде всего в семье. Но образование также должно влиять на эту среду. Нынешняя Украина, по его мнению, пожинает последствия постсоветского воспитания, которое часто было формальным.

Смотрите также Как повлияло разрешение на выезд за границу 18 – 22-летних на образование: в МОН озвучили последствия

Как будут возвращать школьников из-за границы?

Чиновник также рассказал, что получил задание от главы правительства усилить коммуникацию с молодежью и продемонстрировать реальные преимущества жизни и работы в Украине. МОН планирует развернуть масштабную профориентационную работу.

По словам главы МОН, сегодня фиксируют значительный интерес молодежи, которая уже находится за рубежом, к возвращению. Однако вызовом являются факторы безопасности и энергетические факторы.

К слову, в ноябре 2025 года заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко прокомментировал РБК-Украина тему выезда за границу старшеклассников и ребят в возрасте 18 – 22 лет. Чиновник отметил, что в этом году (2025 года) по результатам вступительной кампании первокурсников больше чем в прошлом.

Смотрите также Отдыхать будут не все: когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году

Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?