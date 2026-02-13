Наоборот – количество отчислений в первом семестре 2025 года существенно сократилось. Об этом РБК-Украина сообщило МОН.
Как повлияло разрешение на выезд за границу 18 – 22-летних на образование?
В 2025 году из учебного процесса выбыло на 40% меньше студентов, чем за аналогичный период прошлого года.
В МОН также отметили, что, согласно данным ЕГЭБО, решение о разрешении на выезд не повлекло оттока, а показатели успеваемости и сохранения студентов являются положительными.
В рамках программ академической мобильности при этом зафиксировали рост интереса к программам международного студенческого обмена, вместо эмиграции.
Заместитель главы МОН Николай Трофименко заявил, что новые правила выезда не повредили украинскому образованию.
Решение об открытии границ для мужчин 18 – 22 лет не повлияло на участие этой категории лиц в образовательном процессе Украины. Еще одна положительная тенденция – это, безусловно, большее участие студентов в программах академической мобильности,
– заявил чиновник.
Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?
- В конце августа 2025 года правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 года.
- В МОН заявляли, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
- В конце октября в Госпогранслужбе Украины отметили, что значительного влияния на пассажиропоток нет.
- Ранее издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорилось о том, что по данным польских пограничников, с января до конца августа в Польшу въехало около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
- В Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до более 1 тысячи к середине сентября, а к октябрю – до 1400 – 1800 в неделю.