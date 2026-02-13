Наоборот – количество отчислений в первом семестре 2025 года существенно сократилось. Об этом РБК-Украина сообщило МОН.

Как повлияло разрешение на выезд за границу 18 – 22-летних на образование?

В 2025 году из учебного процесса выбыло на 40% меньше студентов, чем за аналогичный период прошлого года.

В МОН также отметили, что, согласно данным ЕГЭБО, решение о разрешении на выезд не повлекло оттока, а показатели успеваемости и сохранения студентов являются положительными.

В рамках программ академической мобильности при этом зафиксировали рост интереса к программам международного студенческого обмена, вместо эмиграции.

Заместитель главы МОН Николай Трофименко заявил, что новые правила выезда не повредили украинскому образованию.

Решение об открытии границ для мужчин 18 – 22 лет не повлияло на участие этой категории лиц в образовательном процессе Украины. Еще одна положительная тенденция – это, безусловно, большее участие студентов в программах академической мобильности,

– заявил чиновник.

Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?