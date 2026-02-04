Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Ученые советы обратятся к центральной власти относительно объединения двух университетов.

Почему вузы хотят объединить?

В УжНУ при этом отметили необходимость сохранения статуса национального университета. В документе Ученого совета вуза указали, что объединение предлагают "с целью оптимизации сети высших учебных заведений и повышения эффективности их деятельности".

Все же часть преподавателей и студентов обеспокоена возможными последствиями объединения и призывает к более широкому публичному обсуждению этого вопроса.

Мы рассматриваем возможное объединение как инструмент усиления университетов. Для студентов и преподавателей это не создает угроз: образовательный процесс, учебные программы и кадровый потенциал будут сохраняться. Речь идет об организационном усилении и расширении возможностей,

– заявил ректор УжНУ Владимир Смоланка.

окончательное решение о возможном объединении университетов будут принимать центральные органы власти.

Как идет объединение вузов в Украине?