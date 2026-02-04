Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. Вчені ради звернуться до центральної влади щодо об'єднання двох університетів.
Чому виші хочуть об'єднати?
В УжНУ при цьому наголосили на необхідності збереження статусу національного університету. У документі Вченої ради вишу вказали, що об'єднання пропонують "з метою оптимізації мережі закладів вищої освіти та підвищення ефективності їх діяльності".
Все ж частина викладачів і студентів занепокоєна можливими наслідками об'єднання та закликає до ширшого публічного обговорення цього питання.
Ми розглядаємо можливе об'єднання як інструмент посилення університетів. Для студентів і викладачів це не створює загроз: освітній процес, навчальні програми та кадровий потенціал зберігатимуться. Йдеться про організаційне посилення і розширення можливостей,
– заявив ректор УжНУ Володимир Смоланка.
️ Остаточне рішення щодо можливого об'єднання університетів ухвалюватимуть центральні органи влади.
Як триває об'єднання вишів в Україні?
- В Україні триває модернізація мережі вишів.
- МОН мотивує такі об'єднання й акцентує на тому, що ЗВО після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
- У цьому проєкті зараз – 10 укрупнених закладів.
- Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких є близько 120.
- Окрім них, є ще чимало відокремлених підрозділів, філій тощо.
- Для наведення ладу у цій мережі розробляють відповідний законопроєкт.
- За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.
- У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.