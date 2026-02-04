Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. Вчені ради звернуться до центральної влади щодо об'єднання двох університетів.

Чому виші хочуть об'єднати?

В УжНУ при цьому наголосили на необхідності збереження статусу національного університету. У документі Вченої ради вишу вказали, що об'єднання пропонують "з метою оптимізації мережі закладів вищої освіти та підвищення ефективності їх діяльності".

Все ж частина викладачів і студентів занепокоєна можливими наслідками об'єднання та закликає до ширшого публічного обговорення цього питання.

Ми розглядаємо можливе об'єднання як інструмент посилення університетів. Для студентів і викладачів це не створює загроз: освітній процес, навчальні програми та кадровий потенціал зберігатимуться. Йдеться про організаційне посилення і розширення можливостей,

– заявив ректор УжНУ Володимир Смоланка.

️ Остаточне рішення щодо можливого об'єднання університетів ухвалюватимуть центральні органи влади.

Як триває об'єднання вишів в Україні?