Такие изменения закрепили в обновленном Положении о лицее. Его приняло правительство, информирует Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также "Некому работать": в украинских школах не хватает учителей

Что изменится в работе лицеев?

Решение является частью перехода на трехлетнее профильное среднее образование в рамках реформы НУШ. Обновления нацелены на адаптацию работы лицеев к новой модели обучения. Внедрять изменения будут с 1 сентября 2026 года для 150 пилотных лицеев и с 1 сентября 2027 года – для всех академических лицеев.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале подробно рассказал, как будут определять подходы к организации обучения в старшей школе.

Определили роль лицея: он функционирует как отдельное учебное заведение и обеспечивает профильную академическую подготовку учащихся.

Установили требования к профилям обучения: заведение предлагает не менее трех профилей. Ученик выбирает профиль, к которому имеет способности.

Предусмотрели возможность изменить профиль. Определили процедуру перехода между профилями.

Закрепили требования к образовательной среде: лицей имеет учебные кабинеты, лаборатории и оборудование в соответствии с профилями.

Предусмотрели ячейки "Защиты Украины": в структуре лицея может действовать отдельный центр для преподавания предмета.

Упорядочили правила поступления: информацию об условиях поступления, профили и образовательные программы заблаговременно обнародовать. Конкурсный отбор будет тогда, когда количество заявлений превышает количество мест в лицее.

Расширили возможности организации обучения: педагогический совет может определять формы организации обучения с учетом безопасности.

Предусмотрели партнерство: лицеи могут сотрудничать с вузами, организациями и бизнесом.

Смотрите также На украинское образование направили 91 миллион долларов

Что известно о реформе "Профильная"?