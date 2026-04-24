Такие изменения закрепили в обновленном Положении о лицее. Его приняло правительство, информирует Министерство образования и науки Украины.
Что изменится в работе лицеев?
Решение является частью перехода на трехлетнее профильное среднее образование в рамках реформы НУШ. Обновления нацелены на адаптацию работы лицеев к новой модели обучения. Внедрять изменения будут с 1 сентября 2026 года для 150 пилотных лицеев и с 1 сентября 2027 года – для всех академических лицеев.
Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.
Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале подробно рассказал, как будут определять подходы к организации обучения в старшей школе.
Определили роль лицея: он функционирует как отдельное учебное заведение и обеспечивает профильную академическую подготовку учащихся.
Установили требования к профилям обучения: заведение предлагает не менее трех профилей. Ученик выбирает профиль, к которому имеет способности.
Предусмотрели возможность изменить профиль. Определили процедуру перехода между профилями.
Закрепили требования к образовательной среде: лицей имеет учебные кабинеты, лаборатории и оборудование в соответствии с профилями.
Предусмотрели ячейки "Защиты Украины": в структуре лицея может действовать отдельный центр для преподавания предмета.
Упорядочили правила поступления: информацию об условиях поступления, профили и образовательные программы заблаговременно обнародовать. Конкурсный отбор будет тогда, когда количество заявлений превышает количество мест в лицее.
Расширили возможности организации обучения: педагогический совет может определять формы организации обучения с учетом безопасности.
Предусмотрели партнерство: лицеи могут сотрудничать с вузами, организациями и бизнесом.
Что известно о реформе "Профильная"?
Со следующего года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года стартовало пилотирование "Профильной". Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- В целом реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.