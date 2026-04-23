Об этом на запрос медиа НУШ сообщили в Государственной службе качества образования. Проблема дефицита педагогов в дальнейшем является острой в нашем государстве.
Сколько учителей не хватает в школах?
Только в 44% школ отсутствуют вакансии педагогов. И только в 40% школ педагоги преподают в соответствии с полученным профессиональным образованием.
В 60% школ учителя и учительницы вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать,
– уточнили в Государственной службе качества образования.
Всего по состоянию на 1 марта этого года в нашем государстве работали 364837 педагогов в школах. На простое находятся 852 учителя.
Количество вакансий в сфере общего среднего образования достигла 5289,46 ставки,
– резюмировали в ГСКОО.
Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.
Сколько студентов-педагогов становятся учителями?
- За последние 10 лет количество учителей, младше 30 лет, в Украине уменьшилось вдвое. Они выбирают другие профессии.
- Как отметил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, ежегодно по государственному заказу педагогическое образование получают 10 тысяч студентов. Учителями становятся менее 20%.
- Он добавил, что молодой учитель должен получать три "минималки", то есть это почти 25 тысяч. А с получением стажа – все больше, до 40– 50 тысяч.