Про це на запит медіа НУШ повідомили в Державній службі якості освіти. Проблема дефіциту педагогів надалі є гострою у нашій державі.

Скільки вчителів бракує у школах?

Лише у 44% шкіл відсутні вакансії педагогів. І тільки у 40% шкіл педагоги викладають відповідно до здобутої фахової освіти.

У 60% шкіл вчителі та вчительки вимушені поєднувати викладання декількох предметів через те, що немає кому працювати,

– уточнили у Державній службі якості освіти.

Загалом станом на 1 березня цього року у нашій державі працювали 364837 педагогів у школах. На простої перебувають 852 вчителі.

Кількість вакансій у сфері загальної середньої освіти сягнула 5289,46 ставки,

– резюмували у ДСЯО.

Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв у межах подкасту "Діалоги", що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.

Скільки студентів-педагогів стають вчителями?