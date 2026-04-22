Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Кошти спрямовані на підтримку дітей, школярів та освітян.

На що скерують кошти?

Очільник МОН Оксен Лісовий під час зустрічі з новопризначеною головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей підписали Річний план робіт на 2026 рік. Документ є частиною Спільної програми уряду України та ЮНІСЕФ на 2025 – 2029 роки.

Вищезгадані кошти дозволять охопити приблизно 1 мільйон дітей формальною та неформальною освітою. Зокрема, програмами раннього розвитку та розвитку навичок молоді.

Зверніть увагу! З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.

ЮНІСЕФ є одним із найбільших партнерів, який системно підтримує освіту нашої країни. Cпівпраця охоплює три пріоритетні напрями:

розширення рівного доступу до якісної дошкільної освіти та трансформацію дошкілля;

відновлення навчання, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища для учнів;

зміцнення системи профорієнтації та розвитку навичок.

Фокус нашої співпраці у 2026 році – доступ дітей до освіти, підтримка вчителів, шкіл та садочків, енергонезалежність закладів освіти, подолання освітніх втрат, а також посилення спроможності системи освіти на рівні громад,

– зазначив Лісовий.

