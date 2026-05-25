Після того як склав тестування, поділився своїми результатами у соцмережі Threads. Однак "нарвався" на критику.
Чому критикують Яновича?
Янович опублікував у соцмережі фото своїх результатів, яке він зробив одразу після завершення мультитесту.
Шановні тредчани, я склав НМТ. Математику писав 70 хвилин десь і набрав найменше балів. Історію 20 хвилин і набрав найбільше… Якщо переводити на 200-бальну систему, то: українська – 160, математика – 163, історія – 169 і географія – 172,
– написав він.
У коментарях відразу поцікавилися, як він, попри заборону, зміг сфотографувати результати. Адже телефони учасники НМТ не можуть брати зі собою на іспит, а результати можуть записувати на листках, які треба попросити в інструктора тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).
Янович заявив, що "закінчив тест, забрав телефон, клацнув екран комп'ютера".
Результати НМТ Яновича / скриншот допису
Що кажуть в УЦОЯО?
"Інтерфакс-Україна" поцікавився в Українського центру оцінювання якості освіти, чи можна учасникові НМТ фотографувати свої результати на мобільний телефон після завершення тестування.
Це не ок. Але, гадаю, у ТЕЦ знали пана Євгена, тож не змогли встояти перед його публічністю і шармом і дозволили використати телефон після завершення іспитування,
– заявила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Раніше ми розповідали, що стартував національний мультитест та що повинні знати учасники тестування.