После того как сдал тестирование, поделился своими результатами в соцсети Threads. Однако "нарвался" на критику.

Почему критикуют Яновича?

Янович опубликовал в соцсети фото своих результатов, которое он сделал сразу после завершения мультитеста.

Уважаемые тредчане, я сдал НМТ. Математику писал 70 минут где-то и набрал меньше всего баллов. Историю 20 минут и набрал больше всего... Если переводить на 200-балльную систему, то: украинский – 160, математика – 163, история – 169 и география – 172,

– написал он.

В комментариях сразу поинтересовались, как он, несмотря на запрет, смог сфотографировать результаты. Ведь телефоны участники НМТ не могут брать с собой на экзамен, а результаты могут записывать на листках, которые надо попросить у инструктора временного экзаменационного центра (ТЭЦ).

Янович заявил, что "закончил тест, забрал телефон, щелкнул экран компьютера".



Результаты НМТ Яновича / скриншот сообщения

Что говорят в УЦОКО?

"Интерфакс-Украина" поинтересовался у Украинского центра оценивания качества образования, можно ли участнику НМТ фотографировать свои результаты на мобильный телефон после завершения тестирования.

Это не ок. Но, думаю, в ТЭЦ знали господина Евгения, поэтому не смогли устоять перед его публичностью и шармом и позволили использовать телефон после завершения экзамена,

– заявила руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко.