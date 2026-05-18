Такие предложения есть в зарегистрированном законопроекте № 15254. В случае его принятия ГИА могут отменить, а для поступления надо будет пройти проверку знаний по четырем предметам.

Что известно о законопроекте?

Документ, инициатором которого является глава Кабмина Юлия Свириденко, устанавливает упрощенные и четкие правила для поступления на 2027 год. Он предусматривает, что ученики выпускных классов не будут сдавать ГИА.

Документ также предусматривает:

конкурсный отбор на обучение в вузы после окончания 11 класса и на основе других образовательно-профессиональных степеней.

Для поступления будут засчитывать результаты ВНО (НМТ) 2024 – 2027 годов и результаты творческого конкурса (для отдельных специальностей).

Выпускники будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор.

Обязательными предметами будут следующие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Выбрать можно будет четвертый предмет из таких:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.





Проект закона / скриншот документа