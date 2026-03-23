Почти 5 тысяч человек не зарегистрировали на НМТ-2026: допустят ли их к тестированию

Так, уже более 293 тысяч человек воспользовались специальным сервисом на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Сколько человек уже зарегистрировались на НМТ в 2026 году?

Из этих более 293 тысяч человек около 60% при создании персонального кабинета участника НМТ воспользовались приложением Дия.

По состоянию на 23 марта 251 245 человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2026 года,

– сообщили в Центре.

И добавили, что в Украине намерены сдавать тестирование 237 118 человек, за рубежом – 14 127. В некоторых населенных пунктах за рубежом уже нет мест.

Нет возможности зарегистрироваться для прохождения НМТ в таких городах: Вена (Австрия), Варна (Болгария), Милан (Италия), Каунас (Литва), Дюссельдорф и Кельн (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков, Люблин и Познань (Польша), Бухарест (Румыния), Братислава (Словакия), Чикаго (США), Прага (Чехия) и Берн (Швейцария),

– уточнили в УЦОКО.

Также выпускникам напоминают, чтобы они во время регистрации нажали кнопку "Отправить на обработку". В противном случае их информацию не обработают. Это означает, что регистрацию эти лица не пройдут.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Что должны знать выпускники?

В УЦОКО также после регистрации советуют следить за сообщениями.

После отправки документов на обработку рекомендуем время от времени заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важного сообщения,

– отмечают в Центре.

И добавили, что 4830 поступающих должны доработать предоставленную информацию или копии документов. Это можно сделать до 7 апреля.

