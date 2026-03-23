Майже 5 тисяч осіб не зареєстрували на НМТ-2026: чи допустять їх до тестування

Так, уже понад 293 тисячі осіб скористалися спеціальним сервісом на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Скільки осіб вже зареєструвалися на НМТ у 2026 році?

З цих понад 293 тисячі осіб близько 60% під час створення персонального кабінету учасника НМТ скористалися застосунком Дія.

Станом на 23 березня 251 245 осіб уже отримали повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2026 року,

– повідомили у Центрі.

І додали, що в Україні має намір складати тестування 237 118 осіб, за кордоном – 14 127. У деяких населених пунктах за кордоном вже немає місць.

Немає змоги зареєструватися для проходження НМТ у таких містах: Відень (Австрія), Варна (Болгарія), Мілан (Італія), Каунас (Литва), Дюссельдорф та Кельн (Німеччина), Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань (Польща), Бухарест (Румунія), Братислава (Словаччина), Чикаго (США), Прага (Чехія) та Берн (Швейцарія),

– уточнили в УЦОЯО.

Також випускникам нагадують, аби вони під час реєстрації натиснули кнопку "Надіслати на обробку". В іншому разі їхню інформацію не опрацюють. Це означає, що реєстрацію ці особи не пройдуть.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Що мають знати випускники?

В УЦОЯО також після реєстрації радять стежити за повідомленнями.

Після надсилання документів на обробку рекомендуємо час від часу зазирати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення,

– наголошують у Центрі.

І додали, що 4830 вступників повинні доопрацювати надану інформацію чи копії документів. Це можна зробити до 7 квітня.

