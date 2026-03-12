Вона не є відповідальністю школи чи батьків. Про це заявив заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.

Дивіться також Без неї учасником НМТ не стати: чи можна у Дії взяти довідку з місця навчання

Хто відповідальний за реєстрацію на НМТ?

Любінець заявив, що чимало закладів освіти досі реєструють учнів централізовано.

Коли вчитель інформатики чи хтось інший реєструє 30 – 40 осіб поспіль, виникають помилки, наприклад, під прізвищем дівчини завантажено документ її однокласника. Людина може банально помилитися,

– уточнив він.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

І додав, що школи не повинні надавати таку "гуманітарну допомогу". Дирекція школи лише має видати довідки та ознайомити учня з процесом, а не робити все за нього.

Інколи стає смішно, коли на гарячу лінію телефонують і кажуть: "Мене реєструвала вчителька і припустилася помилки в моєму імені". Вибачте, але це ваша відповідальність,

– заявив Любінець.

І додав, що школа надає освітні послуги, а не послуги з реєстрації.

Програма дуже проста, вона не складніша за додатки, якими молодь користується щодня,

– резюмував він.

До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.

Дивіться також Обов'язково варто знати: чи можна отримати пільги на НМТ

Як зареєструватися на НМТ у 2026 році?