Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи можна її замовити у Дії.
Яка довідка потрібна для реєстрації на НМТ-2026?
Так, для реєстрації на тестування довідку з інформацією про освіту та її копію варто мати обов'язково. Вона підтверджує завершення школи майбутнім учасником НМТ.
Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо, розповідали в Українському центрі оцінювання якості освіти.
У довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)",
– наголошують в УЦОЯО.
Абітурієнти, які зараз перебувають за кордоном, мають завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з місця навчання.
Випускники шкіл минулих років натомість повинні подбати про довідку про закінчення школи, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобутий ступінь у коледжі чи виші.
Чи можна у Дії взяти довідку з місця навчання?
Вакуленко також повідомила, чи можна взяти довідку з місця навчання у Дії.
Ні. Але у Дії у більшості випускників минулих років можуть бути документи про повну середню освіту. Але це – не довідка з місця навчання. Довідку з місця навчання потрібно взяти у місці навчання,
– повідомила вона.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- 5 березня стартувала реєстрація на НМТ у 2026 році.
- Тестування буде у травні. Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
- На тестуванні буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Іспит триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
- На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
- Дата складання НМТ від дати реєстрації на тестування не залежить.