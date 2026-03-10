Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи можна її замовити у Дії.

Яка довідка потрібна для реєстрації на НМТ-2026?

Так, для реєстрації на тестування довідку з інформацією про освіту та її копію варто мати обов'язково. Вона підтверджує завершення школи майбутнім учасником НМТ.

Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо, розповідали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)",

– наголошують в УЦОЯО.

Абітурієнти, які зараз перебувають за кордоном, мають завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з місця навчання.

Випускники шкіл минулих років натомість повинні подбати про довідку про закінчення школи, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобутий ступінь у коледжі чи виші.

Чи можна у Дії взяти довідку з місця навчання?

Вакуленко також повідомила, чи можна взяти довідку з місця навчання у Дії.

Ні. Але у Дії у більшості випускників минулих років можуть бути документи про повну середню освіту. Але це – не довідка з місця навчання. Довідку з місця навчання потрібно взяти у місці навчання,

– повідомила вона.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?