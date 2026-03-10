Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, як визначатимуть результати НМТ для вступу.
Дивіться також Маєте бути впевнені: чи можна на НМТ випадково завершити іспит
Який мінімальний бал треба набрати?
Вакуленко повідомила, що у 2026 році для участі у конкурсному відборі треба набрати на НМТ не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів.
Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,
– уточнила вона.
І додала, що те, який саме четвертий предмет для складання обрав той чи той вступник, вплине на потенційні результати для вступу до вишу.
Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.
Як визначатимуть результати для вступу?
За словами очільниці Центру, тестові бали, які можна отримати за виконання тестів НМТ, переводитимуть для вступу за шкалою 100 – 200 у конкурсний бал.
Так розраховуватимуть результат для вступу, незалежно від того, який предмет і яку кількість завдань мав той чи той тест,
– уточнила вона.
І додала, що для того, щоб обрати четвертий предмет, обов'язково потрібно ознайомитись із Порядком прийому на навчання у вишах. У документі, у додатку 9, є відповідні таблиці коефіцієнтів, які застосують до оцінок предметів НМТ. Вони, найімовірніше, не зміняться.
Загальна ідея – максимально високе значення четвертого предмета, який відповідає змісту підготовки вступника надалі,
– зауважила Вакуленко.
Якщо абітурієнт вступає на спеціальності інженерного спрямування, то, за її словами, максимальної ваги набуватимуть результати з фізики. Хоча складати можна будь-який четвертий предмет.
Абітурієнтам вона також радить варто проаналізувати значення коефіцієнтів та визначити свої шанси на отримання результатів.
Результати НМТ у 2026 році / скриншот відео
Дивіться також Обов'язково варто знати: чи можна отримати пільги на НМТ
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- 5 березня розпочалася реєстрація на національний мультитест у 2026 році.
- НМТ стартує у травні. Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
- На тестуванні буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Іспит відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
- На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
- Дата складання НМТ від дати реєстрації на тестування не залежить.