Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко при цьому розповіла важливі деталі, які стосуються іспиту.

Чи можна випадково завершити тестування?

Вакуленко запитали, чи можна випадково натиснути кнопку "завершити" тестування.

Ні, не можна. Ця кнопка пов'язана із серією уточнювальних питань про те, чи ви впевнені, що хочете завершити тестування, чи ви виконали всі завдання,

– уточнила вона.

І наголосила, що випадково клацнути кнопку "завершити" просто неможливо.

Чи треба зберігати завдання?

Очільниця УЦОЯО при цьому розповіла, чи треба зберігати кожне завдання. Зокрема, уточнила, чи зберігається інформація під час відключень світла у тестувальнику.

Так, зберігається. Після завдання є кнопка "зберегти". Після виконання кожного завдання ви зберігаєте відповідь на кожне завдання,

– зазначила вона.

І додала, що ці відповіді після збереження залишаться у системі.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?