Це на 43 тисячі більше ніж торік. Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки України у телеграмі.

Скільки осіб складатимуть НМТ?

Міністр заявив, що кількість тих, хто планує вступати до українських вишів, зростає.

Понад 18 тисяч учасників складатимуть НМТ за кордоном. Це свідчить про те, що ці випускники пов'язують свій освітній шлях з Україною,

– акцентував Лісовий.

За його словами, учасники найчастіше обирали іноземні мови, географію, біологію та українську літературу. Їх вони вважають найбільш прикладними для своєї майбутньої професії.

Природничі науки, зокрема фізику та хімію, обирали рідше: фізику – приблизно 11 тисяч, хімію – орієнтовно 3 тисячі учасників. Це тенденція, яку ми послідовно намагаємося змінити через оновлення освітніх просторів в школах,

– повідомив посадовець.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Українському центрі оцінювання якості освіти уточнили, що загалом за підсумками основного періоду реєстрації спеціальним сервісом скористалися близько 368 774 тисяч осіб. Більшість учасників – цьогорічні випускники: 252 034 особи. В Україні проходитимуть НМТ 336 827 учасників.

Коли буде тестування?

Основна сесія НМТ, за словами міністра, триватиме з 20 травня до 25 червня. Невдовзі учасники отримають запрошення в персональних кабінетах. Там вкажуть час, дату і місце іспиту.

Додатковий період реєстрації для тих, хто не зміг подати документи під час основного етапу, триватиме з 11 до 16 травня.

Як відбуватиметься мультитест у 2026 році?

Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня. Перевірятимуть знання учасників тестування з 4 предметів. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Мультитест відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.

На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.