Это на 43 тысячи больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины в телеграме.

Смотрите также Могут аннулировать: как будут в 2026 году определять результаты НМТ

Сколько человек будут составлять НМТ?

Министр заявил, что количество тех, кто планирует поступать в украинские вузы, растет.

Более 18 тысяч участников будут составлять НМТ за границей. Это свидетельствует о том, что эти выпускники связывают свой образовательный путь с Украиной,

– акцентировал Лесной.

По его словам, участники чаще всего выбирали иностранные языки, географию, биологию и украинскую литературу. Их они считают наиболее прикладными для своей будущей профессии.

Естественные науки, в частности, физику и химию, выбирали реже: физику– примерно 11 тысяч, химию– ориентировочно 3 тысячи участников. Это тенденция, которую мы последовательно пытаемся изменить через обновление образовательных пространств в школах,

– сообщил чиновник.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Украинском центре оценивания качества образования уточнили, что всего по итогам основного периода регистрации специальным сервисом воспользовалось около 368 774 тысяч человек. Большинство участников– нынешние выпускники: 252 034 человека. В Украине будут проходить НМТ 336 827 участников.

Смотрите также Какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали поступающие в ЛНУ имени Франко

Когда будет тестирование?

Основная сессия НМТ, по словам министра, продлится с 20 мая по 25 июня. Вскоре участники получат приглашение в персональных кабинетах. Там укажут время, дату и место экзамена.

Дополнительный период регистрации для тех, кто не смог подать документы во время основного этапа, продлится с 11 по 16 мая.

Смотрите также Эти моменты нужно помнить: как и когда регистрировать электронный кабинет поступающего

Как будет проходить мультитест в 2026 году?

Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля. Проверят знания участников тестирования по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору из такого перечня:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Мультитест будет проходить в течение одного дня в пределах двух этапов.

На тестировании планируется использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.