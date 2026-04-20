Как зарегистрировать этот кабинет, читайте дальше.

Смотрите также Без мотивационных писем: обнародовали правила и сроки вступительной кампании в колледжи

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента?

Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме в ЕГЭБО.

Кабинеты абитуриентов будут работать с 1 июля по 15 октября 2026 года.

Чтобы создать кабинет абитуриенту нужно указать адрес электронной почты. Затем он будет логином для входа. Система может попросить изменить его в случае совпадений с другими. Тогда надо создать новый уникальный логин. Детали пришлют на указанный электронный адрес. Запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.

Для регистрации электронного кабинета нужно внести данные:

одного из сертификатов НМТ (номер, пин-код и год получения 2023, 2024,2025 или 2026);

серию и номер документа о полученном образовании;

тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификата НМТ);

реквизиты документов об основаниях для специальных условий участия во вступительной кампании.

Поступающие с ВОТ могут подать реквизиты свидетельства о рождении вместо документа, удостоверяющего личность.

За помощью в регистрации можно очно или дистанционно обратиться в консультационный центр приемной комиссии любого вуза.

В консультационном центре можно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента при наличии разногласий:

в данных лица в ЕГЭБО (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство и т.д.);

в документе об образовании;

в данных сертификатов или экзаменационных листов НМТ / ЕФВВ / ЕВИ / ЕВВ;

в реквизитах иностранного документа о полученной за рубежом степени (уровне) образования, свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании;

в случае представления документа об образовании, информации о котором нет в ЕГЭБО.

Электронный кабинет поступающего создавать не надо, а все заявления подавать в приемную комиссию в бумажной форме:

иностранцам и лицам без гражданства (за исключением лиц, документированных видом на постоянное проживание в Украине, удостоверением беженца, удостоверением лица, нуждающегося в защите);

в случае подачи документов о полученном за рубежом образовании, если нет свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании МОН и отсутствует сертификат НМТ / экзаменационный листок ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ;

Какие данные и документы нужно загрузить?

В кабинете абитуриент должен указать или загрузить:

контактный номер телефона (в формате +380 или другой страны);

цветную фотографию абитуриента (3х4 см);

Файлы надо загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

Важно! После подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Сколько можно подать заявлений?

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой без ограничения по количеству специальностей и до 5 заявлений на контракт. Каждое заявление должно иметь приоритетность – от 1 до 10, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 10 – соответственно, самая низкая. Изменить их после подачи нельзя.

Принимают заявления под поступающих с 19 июля (кроме военных ЗВО) до 1 августа 2026 года.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Какие новации вступительной кампании 2026 на бакалавриат?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие: