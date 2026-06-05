Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Зарегистрированные уже получили экзаменационные листки.

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Сколько человек хотят стать магистрантами?

Среди зарегистрированных почти 98 тысяч будут сдавать тестирование в Украине, а 4638 – за рубежом.

Абитуриенты и абитуриентки проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии – 19 610 человек,

– уточнили в УЦОКО.

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Несколько меньше желающих намерены сдавать тест по управлению и администрированию – 19 095 человек. А тест по психологии и социологии стремится сдать 12 508 человек. По праву и международному праву – 12 087; по информационным технологиям – 10 612. Остальные выбрали другие предметы.

Интересно! В прошлом году для участия в основной сессии зарегистрировались примерно 93 тысячи абитуриентов.

Так, в этом году должны сдавать экзамены для поступления в магистратуру почти на 10 тысяч абитуриентов больше.

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Когда закончилась регистрация на вступительные экзамены?