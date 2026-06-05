Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Зарегистрированные уже получили экзаменационные листки.
Смотрите также Еще можно зарегистрироваться на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру: даты
Сколько человек хотят стать магистрантами?
Среди зарегистрированных почти 98 тысяч будут сдавать тестирование в Украине, а 4638 – за рубежом.
Абитуриенты и абитуриентки проявили наибольшую заинтересованность предметным тестом по педагогике и психологии – 19 610 человек,
– уточнили в УЦОКО.
Несколько меньше желающих намерены сдавать тест по управлению и администрированию – 19 095 человек. А тест по психологии и социологии стремится сдать 12 508 человек. По праву и международному праву – 12 087; по информационным технологиям – 10 612. Остальные выбрали другие предметы.
Интересно! В прошлом году для участия в основной сессии зарегистрировались примерно 93 тысячи абитуриентов.
Так, в этом году должны сдавать экзамены для поступления в магистратуру почти на 10 тысяч абитуриентов больше.
Смотрите также Части поступающих в магистратуру упростили вступительный тест
Когда закончилась регистрация на вступительные экзамены?
- Основной период регистрации на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру закончился 14 мая. Речь идет об участии в ЕВИ, ЕФВВ и ЕВВВ.
- Стать участником этих экзаменов еще можно было в рамках второго периода регистрации. Он длился в течение 26 – 28 мая. Регистрироваться можно было очно или онлайн.
- До 19 июня зарегистрированные участники получат приглашения на экзамены. Их следует искать в кабинете участника. В приглашении укажут время, дату и место экзаменов.