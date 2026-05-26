Он продлится в течение 26 – 28 мая. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Что должны знать абитуриенты?
Регистрация в дополнительный период предусматривает участие в основной сессии экзаменов.
Регистрация продолжается на участие в ЕВЭ / ЕФВЭ / ЕВЭ. Ее осуществляют приемные комиссии вузов очно и/или дистанционно.
В случае подачи документов дистанционно, потенциальным магистрам и аспирантам нужно отправить на электронную почту приемной комиссии сканированные копии регистрационных документов и заполнить заявление-анкету, в которой указать информацию, необходимую для оформления экзаменационного листа,
– отметили в УЦОКО.
Для зарегистрированных абитуриентов на вебсайте Центра создадут информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ к ней будет активным по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.
Советуем будущим магистрам и аспирантам не откладывать регистрации на последний момент,
– отмечают в УЦОКО.

Когда длился основной период регистрации?
- 23 апреля началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру.
- Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном экзамене (ЕФВВ) и едином вступительном экзамене по методологии научных исследований (ЕВВ).
- Продолжалась регистрация до 14 мая, информирует Министерство образования и науки Украины.