Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, информирует Osvita.ua.

Смотрите также Части поступающих в магистратуру упростили вступительный тест

Сколько человек хочет принять участие во вступительной кампании?

Сейчас в вузах сформировали более 95 тысяч экзаменационных листов для поступающих в магистратуру. Это на 3 тысячи больше чем в прошлом году.

Для будущих аспирантов взамен сформировали более 17 тысяч экзаменационных листов. Это, по словам чиновника, также на около 3 тысячи больше чем в прошлом году.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Все же данные еще не являются окончательными. Приемные комиссии вузов еще обрабатывают документы потенциальных абитуриентов. Впоследствии сообщат точные данные.

Интересно! В прошлом году на вступительные экзамены в магистратуру во время основной сессии зарегистрировались более 93 тысяч человек, а в аспирантуру – более 14 тысяч.

К слову, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский рассказал в интервью "Главкому", что аспирантуру поступающие вуза не используют системно во избежание мобилизации.

Смотрите также Началась регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Когда закончилась регистрация на вступительные экзамены?

14 мая завершился основной период регистрации на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру. Но зарегистрироваться еще можно, отмечают в Украинском центре оценивания качества образования. Говорится об участии в ЕВИ, ЕФВВ и ЕВВВ.

Стать участником этих экзаменов еще можно в этом году в рамках второго периода регистрации. Он продлится в течение 26 – 28 мая. Для регистрации следует обращаться в приемные комиссии вузов. Это можно сделать очно или онлайн. При этом следует подготовить все необходимые документы.

До 19 июня зарегистрированные участники получат приглашения на экзамены. Их следует искать в кабинете участника. В приглашении укажут время, дату и место экзаменов.

Обратите внимание! Будущим магистрантам специальности "Учет и финансы" упростили предметный тест единого вступительного экзамена по специальности "Учет и финансы".

Количество поступающих на бакалавриат увеличилось?

В этом году НМТ будут сдавать более 355 тысяч участников. Это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме.

Такие данные по итогам основного периода регистрации для участия в тестировании. Однако еще обнародуют данные по итогам дополнительного периода.

Чиновник говорит, что количество тех, кто планирует поступать в украинские вузы, растет.

К слову, тесты для поступления в магистратуру можно класть в рамках основной сессии за рубежом.