Об этом в интервью "Главкому" рассказал ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский.

Какие специальности выбирают поступающие в ЛНУ?

Ректор ЛНУ отметил, что уровень конкуренции был довольно высоким на всех этих специальностях. Однако отличался в зависимости от соотношения количества поданных заявлений и объема лицензированных мест.

Мы не можем предсказать, каким будет конкурс в этом году, хотя прогнозируем, что интерес к этим специальностям в 2026 году сохранится,

– уточнил он.

При этом он отметил, что вуз поощряет абитуриентов обращать внимание и на другие направления: современный мир требует разнопрофильных специалистов.

Как Университет готовится к вступительной кампании-2026?

Ректор львовского вуза также отметил, что ничего радикально в нынешней вступительной кампании не изменится. Все же поступающие должны помнить, что могут в целом в разные вузы подать до 10 заявлений.

Важной новацией является также распространение приоритетности заявлений на магистратуру: если раньше поступающие в заявлениях при поступлении на бакалавриат указывали приоритеты, то теперь это действует и для поступления на магистерские программы, включая контрактную форму обучения,

– уточнил он.

Также будут изменения в оценивании на творческих специальностях: вес творческого конкурса вырос.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Из других новаций, по словам Гладышевского, то, что мотивационные письма не будут обязательными, а на магистратуре расширили перечень специальностей, поступить на которые можно по результатам ЕФВВ. В частности в ЛНУ.

Для поступления в аспирантуру установлен минимальный порог в 300 баллов по сумме теста общей учебной компетентности и экзамена по иностранному языку,

– заявил ректор львовского вуза.

