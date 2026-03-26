Так, право, менеджмент, экономика в дальнейшем держатся в топе спроса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Какие специальности выбирают абитуриенты?

Чиновник при этом отметил, что с каждым годом вышеупомянутые специальности все больше подвигают компьютерные науки, инженерия, медицина, реабилитация, психология и даже педагогика и строительство.

То есть топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову, но он уже не такой однородный, как раньше,

– заявил заместитель Лисового.

Важно! В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.

Также рассказал, продолжается ли сокращение госзаказа на определенные специальности. Трофименко акцентирует, что о сокращении речь не идет, однако учитывают демографические показатели.

Государство также корректирует поддержку там, где рынок давно перенасыщен, и больше концентрируется на тех специальностях, где есть актуальный кадровый спрос. Это касается части конъюнктурных специальностей – права, менеджмента, экономики, журналистики,

– отметил чиновник.

Зато больший акцент, по его словам, – на STEM, педагогику, медицину, восстановление, реабилитацию.

Какие основные правила вступительной компании согласовало МОН?

Глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме назвал основные изменения, которые утверждены в Порядке: