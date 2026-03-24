В частности, не нужно будет подавать мотивационные письма. Об этом сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме.

Какие главные новации вступительной кампании 2026 года?

Министр назвал основные нововведения. Это такие:

подача до 10 заявлений, но на бюджет – не более 5;

система приоритетности действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;

для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос – коэффициент составляет 0,7;

собеседования и творческие конкурсы будут проходить очно (с исключениями);

результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для украинцев;

мотивационные письма больше не нужны.

По словам министра, чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо сдать на НМТ три обязательных предмета и один на выбор. Можно использовать результаты НМТ 2023 – 2025 годов.

Обратите внимание! На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Значение имеет не только количество баллов, но и то, на какую специальность подается заявление. Для каждого направления установлены коэффициенты предметов. Например, для технических специальностей больший вес будет иметь математика, а для гуманитарных – язык или история,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что с одинаковыми результатами теста можно иметь разные позиции в рейтинге в зависимости от выбранной специальности. Именно поэтому стоит заранее проверить, какие предметы являются определяющими для выбранного абитуриентом направления.

Какие экзамены нужны в магистратуру и аспирантуру?

Также министр уточнил, какие экзамены будут сдавать поступающие в магистратуру и аспирантуру.

Поступление в магистратуру предусматривает сдачу единого вступительного экзамена, а для части специальностей – дополнительного профессионального теста. Для поступления в аспирантуру нужно сдать экзамен по методологии научных исследований и пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования,

– отметил глава МОН.

Есть ли специальные условия?

Отдельно министр рассказал о специальных условиях и квотах. Так, поступление по собеседованию вместо НМТ возможно для:

️ ветеранов войны, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

️ лиц, освобожденных из плена;

️ поступающих, которые не смогли сдать НМТ из-за отсутствия условий (в частности по состоянию здоровья).

Обучение по программе "Зимнее поступление" начали 1027 будущих абитуриентов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Osvita.ua.

Поступление по квотам (то есть отдельным конкурсом на бюджетные места) предусмотрено для:

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

поступающих с временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий;

отдельных других категорий, определенных законодательством.

Лисовой уточнил, что поступающие по квотам в основном также составляют НМТ, но участвуют в конкурсе в пределах своей категории.

Для поступающих с временно оккупированных территорий действуют отдельные условия. Если человек находится там или выехал после октября 2025 года – возможно поступление по собеседованию. Если выехал раньше – поступление по НМТ, но с правом на квоту,

– отметил чиновник.

Подробнее об условиях и сроках подачи заявлений для поступления – по ссылке.

