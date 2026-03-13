back button
Учеба Образование в Украине Без мотивационных писем и с меньшим количеством заявлений: правила вступительной кампании изменят
time for reading5 мин

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Обновленный Порядок поступления в вузы 2026 года предусматривает уменьшение максимального количества заявлений и отмену дополнительных баллов за олимпиады.
  • МОН также ввело дополнительные баллы для призеров чемпионатов Европы и участников международных олимпиад, а максимальное количество заявлений на бюджет ограничено до 5.
Обновленный Порядок поступления в вузы в этом году будет предусматривать уменьшение максимального количества заявлений в ЗВО. Также – отмену дополнительных баллов за участие в олимпиадах.

Полный текст документа опубликуют в конце марта. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга, отмечает УП.

Что изменится в правилах вступительной кампании 2026?

Чиновник заявил, что ведомство пообщалось с вузами и общественными организациями и сделало новый документ очень доступным. Его текст упростили, а объем уменьшили, чтобы Порядок был понятным всем студентам.

Среди изменений во вступительной кампании в этом году следующие:

  • расширение сроков для поступающих с ВОТ;

  • отмена мотивационных писем;

  • признание результатов некоторых иностранных экзаменов;

  • отмена дополнительных баллов за участие в олимпиадах и Малой академии наук;

  • дополнительные баллы за успешное окончание подготовительных курсов вуза при поступлении в него;

  • заслуженные мастера спорта могут получить 200 баллов за один из предметов НМТ;

  • призеры чемпионатов Европы могут получить 10 баллов при поступлении на специальность "Среднее образование (физическая культура)";

  • участники международных предметных олимпиад могут получить по 200 баллов по двум предметам УМТ на выбор.

Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Также МОН уменьшило максимальное количество заявлений на поступление до 10.

Прошлый год показал, что поступающий делает сознательный выбор, поэтому для абитуриентов 10 приоритетов – это много, но будем постепенно их уменьшать,
– сообщил заместитель главы МОН.

И добавил, что на бюджет в вуз можно будет подать только 5 заявлений.

Какие ранее изменения предлагало МОН?

  • МОН Украины несколько месяцев назад обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Он содержал такие предложения для поступающих:
  • увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
  • уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
  • повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
  • вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
  • введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.