Без мотиваційних листів та з меншою кількістю заяв: правила вступної кампанії змінять

Повний текст документа опублікують наприкінці березня. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу, зазначає УП.
Що зміниться у правилах вступної кампанії 2026?
Посадовець заявив, що відомство поспілкувалось із вишами та громадськими організаціями і зробило новий документ дуже доступним. Його текст спростили, а обсяг зменшили, щоб Порядок був зрозумілим усім студентам.
Серед змін у вступній кампанії цьогоріч такі:
розширення строків для вступників з ТОТ;
скасування мотиваційних листів;
визнання результатів деяких іноземних іспитів;
скасування додаткових балів за участь в олімпіадах та Малій академії наук;
додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів вишу при вступі до нього;
заслужені майстри спорту можуть отримати 200 балів за один з предметів НМТ;
призери чемпіонатів Європи можуть отримати 10 балів при вступі на спеціальність "Середня освіта (фізична культура)";
учасники міжнародних предметних олімпіад можуть отримати по 200 балів з двох предметів НМТ на вибір.
Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Також МОН зменшило максимальну кількість заяв на вступ до 10.
Минулий рік показав, що вступник робить свідомий вибір, тому для абітурієнтів 10 пріоритетів – це багато, але будемо поступово їх зменшувати,
– повідомив заступник очільника МОН.
І додав, що на бюджет у виш можна буде подати лише 5 заяв.
Які раніше зміни пропонувало МОН?
- МОН України кілька місяців тому оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Він містив такі пропозиції для вступників:
- збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
- зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
- підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
- виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
- запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.