Без мотиваційних листів та з меншою кількістю заяв: правила вступної кампанії змінять
Без мотиваційних листів та з меншою кількістю заяв: правила вступної кампанії змінять

Марія Волошин
Основні тези
  • Оновлений Порядок вступу у виші 2026 року передбачає зменшення максимальної кількості заяв та скасування додаткових балів за олімпіади.
  • МОН також запровадило додаткові бали для призерів чемпіонатів Європи та учасників міжнародних олімпіад, а максимальна кількість заяв на бюджет обмежена до 5.
Вступна кампанія до вишів триває
Вступна кампанія до вишів / Freepik

Оновлений Порядок вступу у виші цьогоріч передбачатиме зменшення максимальної кількості заяв до ЗВО. Також – скасування додаткових балів за участь в олімпіадах.

Повний текст документа опублікують наприкінці березня. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу, зазначає УП.

Що зміниться у правилах вступної кампанії 2026?

Посадовець заявив, що відомство поспілкувалось із вишами та громадськими організаціями і зробило новий документ дуже доступним. Його текст спростили, а обсяг зменшили, щоб Порядок був зрозумілим усім студентам.

Серед змін у вступній кампанії цьогоріч такі:

  • розширення строків для вступників з ТОТ;

  • скасування мотиваційних листів;

  • визнання результатів деяких іноземних іспитів;

  • скасування додаткових балів за участь в олімпіадах та Малій академії наук;

  • додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів вишу при вступі до нього;

  • заслужені майстри спорту можуть отримати 200 балів за один з предметів НМТ;

  • призери чемпіонатів Європи можуть отримати 10 балів при вступі на спеціальність "Середня освіта (фізична культура)";

  • учасники міжнародних предметних олімпіад можуть отримати по 200 балів з двох предметів НМТ на вибір.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також МОН зменшило максимальну кількість заяв на вступ до 10.

Минулий рік показав, що вступник робить свідомий вибір, тому для абітурієнтів 10 пріоритетів – це багато, але будемо поступово їх зменшувати,
– повідомив заступник очільника МОН.

І додав, що на бюджет у виш можна буде подати лише 5 заяв.

Які раніше зміни пропонувало МОН?

  • МОН України кілька місяців тому оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Він містив такі пропозиції для вступників:
  • збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
  • зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
  • підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
  • виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
  • запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.