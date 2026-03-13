Без мотиваційних листів та з меншою кількістю заяв: правила вступної кампанії змінять

Повний текст документа опублікують наприкінці березня. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу, зазначає УП.

Що зміниться у правилах вступної кампанії 2026?

Посадовець заявив, що відомство поспілкувалось із вишами та громадськими організаціями і зробило новий документ дуже доступним. Його текст спростили, а обсяг зменшили, щоб Порядок був зрозумілим усім студентам.

Серед змін у вступній кампанії цьогоріч такі:

розширення строків для вступників з ТОТ;

скасування мотиваційних листів;

визнання результатів деяких іноземних іспитів;

скасування додаткових балів за участь в олімпіадах та Малій академії наук;

додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів вишу при вступі до нього;

заслужені майстри спорту можуть отримати 200 балів за один з предметів НМТ;

призери чемпіонатів Європи можуть отримати 10 балів при вступі на спеціальність "Середня освіта (фізична культура)";

учасники міжнародних предметних олімпіад можуть отримати по 200 балів з двох предметів НМТ на вибір.

Також МОН зменшило максимальну кількість заяв на вступ до 10.

Минулий рік показав, що вступник робить свідомий вибір, тому для абітурієнтів 10 пріоритетів – це багато, але будемо поступово їх зменшувати,

– повідомив заступник очільника МОН.

І додав, що на бюджет у виш можна буде подати лише 5 заяв.

