Навчання за програмою розпочали 1027 майбутніх вступників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, інформує Osvita.ua.
Скільки вступників обрали "Зимовий вступ"?
Посадовець зазначив, що загалом подали 2460 заяв на участь у програмі "зимового вступу".
Але навчання на "нульовому курсі" розпочали лише 1027 майбутніх абітурієнтів у 46 вишах. Цей курс передбачає підготовку вступника до складання національного мультитесту.
З них на денній формі навчаються 454 майбутні студенти Інші – дистанційно.
Хто міг взяти участь у програмі?
У МОН заявляли, що місця першочергово передбачили для таких категорій вступників:
молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку;
військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору;
вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад, через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв'язком та безпекою під час тестування.
Для них також передбачили гранти на навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Вступники можуть взимку пройти "нульовий курс" перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".